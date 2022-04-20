الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل رئيس مدينة النجيلة الجديد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الأربعاء، العميد عبد التواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله. 

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة أهالي الضبعة مشيرا إلى ما يتم على أرض مدينة النجيلة من مشروعات قومية هامة كميناء جرجوب وقاعدة ٣ يوليه البحرية وغيرها. 

وشدد محافظ مطروح على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة مع متابعة استكمال وإنهاء مشروعات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتواصل الدائم والمستمر معهم.

كان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ديسمبر ٢٠٢١، يرافقه المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، المركز الإرشادي الزراعي بمدينة النجيلة غرب مطروح، بحضور جمال الشورى وحسن أبو قديرة أعضاء  مجلس النواب  والعميد محمد فوزي رئيس مدينة النجيلة والمهندس محمد أبو الدهب مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المدينة والعمد والمشايخ والعواقل.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبني قاعة التدريب على الأعمال الحرفية والتصنيع الغذائي للمنتجات البيئية لتنمية المرأة البدوية والريفية، وقاعة تدريب المزارعين والتي تسع ٥٠ مزارع.

وأكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، خلال حديث سابق لـ “الدستور”، على أن يتم إنشاء المركز الإرشادي بمدينة النجيلة بتكلفة ٢ ونصف مليون جنيه، كدعم من الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة.

وأوضح أن المركز سيقدم خدمات إرشادية للمزارعين بالنجيلة حيث أن المستهدف من الخدمات الإرشادية هو خدمة ٦٢ ألف فدان، الزمام المنزرع منهم ٥٧ ألف فدان أراضي منزرعة بالشعير المطري ٢٤٥٥ فدان زيتون ٢٤٠٠ فدان تين، وعددا من الزراعات الأخرى بالإضافة إلى الندوات والدعم الفني.

جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة، والذي انتصر فيه أبناء مطروح على الإنجليز في معركة وادي ماجد عام ١٩١٥.

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