وكيل «صحة الغربية» يتابع تطوير مستشفى صدر طنطا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال التطوير بمستشفى صدر طنطا، حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وشدد على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمني الموضوع.

جاء ذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

كما اطمأن على صحة وسلامة المرضى بقسم الاستقبال والأقسام الداخلية والعناية ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة حرصا منه على صحة المواطنين.