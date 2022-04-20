أسعار السكر الأبيض لدى تاجر الجملة اليوم

ثبتت أسعار السكر، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-4-2022، وذلك عقب أخر زيادة شهدتها، الأسبوع الماضي، بمقدار 50 جنيهًا في الطن.

كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الثبات عند نفس مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها، الإثنين 28 مارس الماضي.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) تراجعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء في بورصة نيويورك، بينما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) ببورصة لندن، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

أسعار السكر للجملة اليوم



استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 9,850 جنيهًا للطن، بعد ارتفاع سعر الطن، الأسبوع الماضي، بمقدار 50 جنيهًا.

كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 15,000 جنيه ،استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,000 جنيه.



سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 12.5 جنيه.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

تراجعت هامشيًا العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في تداولات منتصف جلسات الأسبوع، حيث سجل عقد مايو نحو 19.71 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.03 سنت، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض هامشيًا عقد يوليو بنسبة 0.20%، ليسجل 19.63 سنت للرطل أي بمقدار هبوط 0.04 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

زادت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء في بورصة لندن للسلع، حيث ارتفع عقد تداول شهر أغسطس، ليصل إلى 538.70 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 0.70 دولار، أي بنسبة 0.13%.

وصعد عقد تداول أكتوبر، ليسجل 533.10 دولار للطن بارتفاع قدره 0.90 دولار، أي بنسبة 0.17%.