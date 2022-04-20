القليوبية تناقش مستجدات مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع مسئولي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بحضور ممثل الرقابة الإدارية، لمناقشة المشروعات التي تم الإنتهاء منها وتسليمها في قطاعي الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى (حياة كريمة) في 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي، حيث وجه المحافظ باستلام المشروعات طبقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القرى.

وخلال اللقاء تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه جاري تسليم باقي المشروعات فى كافة القطاعات خلال الفترة المقبله وفقا لمعدات التنفيذ.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.