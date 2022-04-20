الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق معسكر ريادة الأعمال بجامعة سوهاج بالتعاون مع «البحث العلمي»

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 ينطلق اليوم بنادى ريادة الأعمال بجامعة سوهاج "التايكو"، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،  المسابقة والمعسكر الرابع والذي يقام تحت عنوان "كيفية بناء نموذج العمل للمشاريع"، والذي يستهدف المهتمين بريادة الأعمال وطلاب وخريجي الجامعة، ويستمر لمدة ٣ أيام على أن ينتهي يوم  الجمعة القادم الموافق 22 أبريل.

 وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الحامعة، إن المعسكر يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوليد الأفكار والإبداع، موضحاً أنه يتم من خلال المعسكر تدريب وصقل مهارات ريادة الأعمال وتحديد المشكلات والتحديات المجتمعية وصولاً إلى الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف للمشاريع المبتكرة التي يقدمها الطلاب والخريجين.

وأضاف الدكتور معتز حسن، عطا مدير مكاتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، أنه سوف يشارك بالمعسكر ٥٠ متدربا من الطلاب والخريجين وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المعسكر سوف  يناقش العديد من المحاور، ومنها كيفية تصميم نموذج العمل للشركات الناشئة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للمشاريع، تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، بالإضافة إلى  كيفية اختيار نوع المشروع.

وأشار معتز إلى أن الحضور بالمعسكر يكون عن طريق أون لاين علي برنامج zoom مجانا، وبشهادات معتمده، موضحاً أن المعسكر يشمل تقديم المتدربين للعروض النهائية لمقترحات الشركات الناشئة وذلك في اليوم الختامي، وأنه سيتم إحتضان الأفكار المناسبة في حاضنة إنطلاق التابعة لأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى أنه سيتم إختيار عدد من  الأفكار الفائزة حيث يتم تقسيم الطلاب إلى عدد من الفرق ليشكلوا فريق عمل جماعية على أن يكون هناك  جوائز مالية قيمة للأفكار الأفضل.

الجدير بالذكر أنه يحاضر بالمعسكر الدكتور معتز حسن عطا، مدير مكاتب التايكو، ونادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وعلى من يرغب في تسجيل بياناته للحضور بالمعسكر عليه الدخول على الرابط التالي:

https://us05web.zoom.us/j/85885831395?pwd=dW1RVlk5ZFVxSE82cHk3SXpGT3VoUT09

 

تقسيم على طلاق التكنولوجيا أيام

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