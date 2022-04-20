السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم خطف طفل أثناء وجوده في محل والده لحضور درس تحفيظ قرآن، وطلبوا فدية مالية من والده، بالاشتراك مع آخرين بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 552 لسنة 2012 کلي شمال الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من أسرة الطفل محمود محمد محمود محمد بيومي، 14 سنة، طالب، مقيم بناحية الخطارة مركز فاقوس، يتهمون فيه مجهولين بخطف الطفل وطلب فدية مالية.

وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ع ف م س"، وشهرته "أبو فرج" 38 سنة، فلاح، مقيم في الإسماعيلية، و"م ع غ س" 44 سنة، سائق، مقيم فى الإسماعيلية، و"خ ف م س"، و"محمد ال س"، و"ج س ح"، و"س ال س س"، وأنهم قد خطفوا الطفل المجنى عليه بالإكراه، وذلك حال تواجده بالحانوت الخاص بوالده، لأجل حضور درس تحفيظ قرآن.

وتبيَّن أن المتهمين هددوا الطفل المجني عليه بأسلحة آلية كانت بحوزتهم ووضع أحدهم سلاح أبيض (سكين) على رقبته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه واقتادوه عنوة داخل السيارة التى يستقلونها وتواجهوا به لمحل إقامة المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبوا فدية من والد الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات وبالعرض على جهات التحقيق أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.