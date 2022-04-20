الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالتجمع الأول

مصرع عامل
مصرع عامل

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حجز شاب صدم عاملًا بسيارته أمام بوابة 2 بمدينتي، أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى  مصرعه في الحال، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة. 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا قيادة الشاب للسيارة بسرعة عالية أمام مدخل بوابة 2 بمدينتي، واصطدمت سيارته بالعامل ولقى مصرعه في الحال.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، يُفيد بصدم سيارة لعامل أثناء عبوره الطريق، تسبب في مصرعه وتمزيق جسده إلى أجزاء وذلك أمام بوابة 2 بمدينتي، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة سيارة مدينتي عامل

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وائل لطفي

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