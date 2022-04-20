مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حجز شاب صدم عاملًا بسيارته أمام بوابة 2 بمدينتي، أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى مصرعه في الحال، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا قيادة الشاب للسيارة بسرعة عالية أمام مدخل بوابة 2 بمدينتي، واصطدمت سيارته بالعامل ولقى مصرعه في الحال.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، يُفيد بصدم سيارة لعامل أثناء عبوره الطريق، تسبب في مصرعه وتمزيق جسده إلى أجزاء وذلك أمام بوابة 2 بمدينتي، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.