«التضامن» توضح إجراءات شراء تمويل سيارة لتوفير فرص عمل (إنفوجراف)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم تمويلا لشراء سيارات الأجرة، والميكروباص، والموتوسيكلات لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين دخولهم.

أما عن كيفية الحصول على الخدمة، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال انفوجراف عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتم من خلال:-

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

-عرض سعر للسيارة.

-مفردات مرتب /معاش /بيان بحصة العميل وريث المعاش - وللضامن فى حالة وجد ضامن.

-بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات وبيان معاش لأصحاب المعاشات أوالورثة.

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

الضمانات المطلوبة.

أصحاب المرتبات :- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك، بالإضافة الى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الاعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التامين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش :- تحويل المعاش اوحصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم :- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافة، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع تنقسم الى :- الوديعة المجمدة داخل البنك تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.