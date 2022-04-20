الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 10.5 مليون مستفيد من المعاشات بينهم 6 ملايين سيدة

معاشات
معاشات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنها بلغت 10,5 مليون مواطن بينهم 6 ملايين سيدة بنسبة 58%.

وأشارت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغت 19 ألفًا و30 منفذًا حتى أبريل.

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات أبريل، بعد غدٍ الجمعة، الأول من الشهر عبر ماكينات الصرف الإلكترونية لمن يحمل بطاقات ميزة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم صرف المعاشات بزيادة 13%، بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها.

وذكرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من حق أي عامل غير منتظم الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي، بهدف توسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أنه أذا  أراد عامل غير منتظم الدخول فى نظام التأمين فعليه اتباع الخطوات التالية:-

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبى على العامل.

3. يقوم المكتب باخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

الرقم التأميني 

للحصول على الرقم التأميني، أكدت الهيئة أنه لا بد وأن يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني، بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

وفاة صاحب المعاش 

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه فإنه للمستحق عنه مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد حصل عليها بالكامل، أما إذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين أقل عن الواحد الصحيح، يتم توزيع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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