الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا للولايات المتحدة: حان الوقت للتخلي عن العقوبات العبثية

القوات الروسية
القوات الروسية

 حثت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، واشنطن على التخلي عن سياسة الحصار وفرض العقوبات في سياستها الخارجية.
وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن تعليق السفارة جاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل.
وقالت السفارة الروسية، في بيانها، أن "الحوار دائما أفضل من غيابه.. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".

 

 

سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة واشنطن فرض العقوبات وكالة أنباء سبوتنيك الروسية السفارة الروسية السفارة الروسية في واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

المفوضية الأوروبية: 836 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي في بولندا

CNN: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

إينيوس اليابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس