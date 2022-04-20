الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

750 جنيها «منحة العيد» للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق

العاملين السكك الحديدية
العاملين السكك الحديدية

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على منحة العاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، قدرها 750 جنيهًا، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن المنحة ستصرف للعمالة المؤقتة بنظام 55 يومًا، وكذلك الشركات العاملة بالهيئة، وذلك كالمتبع في الأعياد والمناسبات، وتقديرا لدورهم في مواقع العمل المختلفة، وبذلهم مزيدًا من الجهد للعمل على راحة الركاب المسافرين بالقطارات.

وسيتم الصرف وفقًا لاعتمادات مجموعة الأجور والحوافز والمكافآت للعام المالي 2021-2022، والذي يسمح بالصرف بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 31.6 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات يتم الصرف على موازنة كل شركة في حال سماح اعتماداتها بالصرف.

منحة العيد
منحة العيد
النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر وزير النقل عيد الفطر المبارك منحة الحوافزوالمكافآت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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