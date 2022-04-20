الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 حيث يسود طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا، وحار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة إلى 25 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى على القاهرة، ويسود طقس ربيعي معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.

 

بيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء

  • القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة
  • الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة
  • مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة،
  • سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة،
  • قنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة
  • أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة
  • سانت كاترين العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 

حالة الطقس  الأربعاء والخميس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 20 أبريل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يوم الخميس 21 أبريل ، نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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