الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أخبار فاتتك».. الدعوة لحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا و«نتفليكس» تخسر آلاف المشتركين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهد مساء الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل».

«الدستور» تقدم في نشرة «أخبار فاتتك» أهم الأحداث التي شهدتها الساعات الماضية:

التحقيق مع عائلة كارداشيان بسبب واقعة اضطهاد:
تم بدء التحقيق أمس في محكمة لوس أنجلوس في معلومات حول محاكمة بين عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع السابقة "Blac Chyna" ضد عائلة كارداشيان ، حيث تزعم  الأولى أن عائلة “كارداشيان" دمرت حياتها المهنية التلفزيونية.
لمعرفة مزيد من التفاصيل إضغط هنا.

عائلة كارداشيان تعود للتلفزيون باتفاق جديد في هذا الموعد
عائلة كارداشيان

كيربي: أوكرانيا لديها عدد كبير من الأسلحة
أعلن جون كيربي، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، عن تسلم أوكرانيا مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، وقال إن الأوكرانيين لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين ولكن دون طائرات إليها.
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جون كيربي: لا يوجد لدينا شك في أن روسيا والأسد منعا وصول مساعدات الأمم المتحدة | الشرق الأوسط
جون كيربي



"تويتر" تغلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية:
علق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،  حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع وعند محاولة فتح حساب القوات المسلحة الأوكرانية "ArmedForcesUkr" تظهر عبارة "حساب معلق.. تويتر يعلق الحسابات التي تخترق قواعده".
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القوات المسلحة الأوكرانية تُعلن حصيلة خسائر الجيش الروسي منذ | مصراوى
 القوات المسلحة الأوكرانية


نتفليكس تخسر آلاف المشتركين:
خسرت منصة الافلام "نتفليكس" 200 ألف مشترك من جميع أنحاء العالم في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية العام 2021، وهي سابقة منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي انخفض سعر أسهمها بأكثر من 24 % في التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق وول ستريت.
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نتفليكس 

موسي فقي يدعو لحوار سلمي بين روسيا وأوكرانيا:
دعا موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى ضرورة احترام القانون الدولي والاستناد إلى لغة الحوار من أجل حل سلمي للصراع بين روسيا وأوكرانيا.
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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في تيجراي - بوابة الأهرام
موسى فقي محمد
أوكرانيا تويتر وزارة الدفاع القوات المسلحة الاسلحة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية نتفليكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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