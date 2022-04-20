الصين تكشف عن تدابير داعمة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إن الصين ستتخذ تدابير لتعزيز صناعة مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك تمديد السياسة التفضيلية لضريبة شراء تلك المركبات، حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ”: الصينية .

من جهته قال لوه جيون جيه المسؤول بالوزارة، في مؤتمر صحفي، إن البلاد ستواصل تجربة نماذج جديدة لتغيير بطاريات مركبات الطاقة الجديدة وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سلسلة الصناعة والتوريد.

وتابع لوه قائلا إن قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين قد بدأ في مرحلة تطوير واسعة النطاق وعالية السرعة، ومن المرجح أن يحافظ القطاع على وتيرة التوسع السريع في عام 2022.

وأشار المسؤول إلى أن الصناعة تواجه أيضًا تحديات مثل تفشي كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام ونقص رقائق السيارات.

ولمساعدة مصنعي مركبات الطاقة الجديدة على مواجهة هذه التحديات، ستقوم الوزارة بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة السيارات منخفضة الكربون وتشجيع دمج كهربة السيارات والتقنيات الذكية وتحسين السلامة والتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة لبطاريات مركبات الطاقة الجديدة، بحسب لوه.

وأضاف لوه أن ذلك سيسرع الاستغلال المحلي للموارد الجديدة المتعلقة بمركبات الطاقة والتعاون مع السلطات الأخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التخزين والتلاعب في الأسعار لإعادة أسعار المواد الخام "إلى مستوى معقول".

وأظهرت بيانات من الوزارة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغت مبيعات التجزئة وإنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين حوالي 1.26 مليون وحدة و 1.29 مليون وحدة بالترتيب، وكلاهما شهد زيادة بنسبة 140 في المائة عن العام السابق.