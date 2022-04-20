الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الصين تكشف عن تدابير داعمة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة

مركبات الطاقة الجديدة
مركبات الطاقة الجديدة

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية،  إن الصين ستتخذ تدابير لتعزيز صناعة مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك تمديد السياسة التفضيلية لضريبة شراء تلك المركبات، حسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ”: الصينية .

 

من جهته قال لوه جيون جيه المسؤول بالوزارة، في مؤتمر صحفي، إن البلاد ستواصل تجربة نماذج جديدة لتغيير بطاريات مركبات الطاقة الجديدة وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سلسلة الصناعة والتوريد.

 

وتابع لوه قائلا إن قطاع سيارات الطاقة الجديدة في الصين قد بدأ في مرحلة تطوير واسعة النطاق وعالية السرعة، ومن المرجح أن يحافظ القطاع على وتيرة التوسع السريع في عام 2022.

 

وأشار المسؤول إلى أن الصناعة تواجه أيضًا تحديات مثل تفشي كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام ونقص رقائق السيارات.

 

ولمساعدة مصنعي مركبات الطاقة الجديدة على مواجهة هذه التحديات، ستقوم الوزارة بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة السيارات منخفضة الكربون وتشجيع دمج كهربة السيارات والتقنيات الذكية وتحسين السلامة والتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة لبطاريات مركبات الطاقة الجديدة، بحسب لوه.

 

وأضاف لوه أن ذلك سيسرع الاستغلال المحلي للموارد الجديدة المتعلقة بمركبات الطاقة والتعاون مع السلطات الأخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التخزين والتلاعب في الأسعار لإعادة أسعار المواد الخام "إلى مستوى معقول".

 

وأظهرت بيانات من الوزارة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغت مبيعات التجزئة وإنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين حوالي 1.26 مليون وحدة و 1.29 مليون وحدة بالترتيب، وكلاهما شهد زيادة بنسبة 140 في المائة عن العام السابق.

 

جديدة جديد الصين الطاقة الجديدة صناعة مركبات الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

اليوم.. النقض تنظر طعون قيادات الإخوان فى اقتحام قسم شرطة العرب

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

المشرعون المكسيكيون يقرون خطة تأميم الليثيوم

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

تفاصيل الدعوى القضائية ضد عائلة «كاردشيان» بسبب اضطهاد عارضة أزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس