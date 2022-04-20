الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا بعد الغزو الروسى

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي لبلادهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية.

وفي حديثها من المجر، حيث لجأ ما يقرب من نصف مليون أوكراني، حثت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس مجلس الأمن على "تنحية" انقساماته وإيجاد طريقة لإنهاء "الحرب المروعة التي لا معنى لها".

وقالت كليمنتس لمجلس الأمن الدولي: "كل واحد من ملايين النازحين يضطر إلى اتخاذ قرارات مستحيلة ومفجعة".

وهناك 7 ملايين شخص آخرين نازحون داخليًا داخل أوكرانيا، حسبما أفاد أنطونيو فيتورينو، من المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الاجتماع، ناقشت الدول الأعضاء الحاجة إلى مزيد من الدعم للاجئين ووضع حد للحرب، وهذا هو الاجتماع السادس للمجلس بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها قبل شهرين تقريبًا في 24 فبراير.

وانتقد سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا استمرار معاملة مجلس الأمن لروسيا كعضو كامل العضوية.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق اليوم، إن ما لا يقل عن 73 شخصًا قد قتلوا وأصيب 52 آخرين في 136 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير الماضي.

وأوضح "دوجاريك"، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الأرقام تُعد الأحدث الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف "دوجاريك"، أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا تمثل في الوقت الراهن أكثر من 68٪ من جميع الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام.