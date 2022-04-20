الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النصرة» تنفذ هجومين فى منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية

جبهة النصرة
جبهة النصرة

قال مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا إن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتابع اللواء البحري أوليغ جورافليوف نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين بالقصف من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي بمحافظة اللاذقية".

 

وأضاف أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.

منطقة هجوم نصر المصالحة منطقة خفض التصعيد جبهة النصرة ادلب

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وائل لطفي

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