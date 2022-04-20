الجزائر تشكل المجلس الأعلى للطاقة لضبط السوق

أعلنت الجزائر، تشكيل المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد توجهات السياسة العامة في مجال الطاقة وضمان أمنها، فضلا عن ضبط سوقها المحلي.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نصب أعضاء المجلس وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري.



وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية، تكمن مهمة المجلس المستحدث في تحديد التوجهات في مجال سياسة الطاقات، والعمل أيضا على تأمينها للبلاد، والمحافظة على الاحتياطات المحلية من المحروقات، وتجديدها وتطويرها، وضمان الانتقال إلى الطاقات المتجددة.



كما يختص المجلس بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير إنتاج مواد الطاقة، فضلا عن استحداث الطاقات المتجددة، و تطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها.