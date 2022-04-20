الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تشكل المجلس الأعلى للطاقة لضبط السوق

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، تشكيل المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد توجهات السياسة العامة في مجال الطاقة وضمان أمنها، فضلا عن ضبط سوقها المحلي.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نصب أعضاء المجلس وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري.


وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية، تكمن مهمة المجلس المستحدث في تحديد التوجهات في مجال سياسة الطاقات، والعمل أيضا على تأمينها للبلاد، والمحافظة على الاحتياطات المحلية من المحروقات، وتجديدها وتطويرها، وضمان الانتقال إلى الطاقات المتجددة.


كما يختص المجلس بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير إنتاج مواد الطاقة، فضلا عن استحداث الطاقات المتجددة، و تطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها.

 

أمن سياسة التزام وزارة الصحة الرئيس الجزائرى كورونا الحجر الصحي عبد المجيد تبون

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«تويتر» يعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع

رئيس مجلس الأمن الروسى: المتطوعون للقتال فى أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقيات جنيف

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس