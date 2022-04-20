الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأوكرانى لدى برلين ينتقد ألمانيا بسبب نقص إمداداتها من الأسلحة الثقيلة

السفير الأوكراني
السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك

جدد السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك الإعراب عن عدم رضاه عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها برلين إلى كييف.

وأشار "ميلنيك" في حوار على قناة "ZDF" التلفزيونية، مساء الثلاثاء، إلى قائمة إمدادات الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا من ألمانيا قبل بضعة أسابيع، وقال إن "المشكلة تكمن في أن القائمة لا تشمل أسلحة ثقيلة وهي الأسلحة التي نحتاجها".

في الوقت نفسه، شدد "ميلنيك" على أن القوات المسلحة الألمانية قادرة على إمداد كييف بالأسلحة التي تحتاجها، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تأمل في إمكانية إرسال هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، أعرب عضو اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي، عن استعداد بلاده لتبادل النائب الملياردير فيكتور ميدفيدشوك، الذي اعتقله أمن الدولة الأوكراني مؤخرًا، بالمدنيين والمدافعين عن مدينة ماريوبول المحتجزين لدى القوات الروسية.

وقال فينيسلافسكي، في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية ، إن "الجانب الأوكراني مستعد بالتأكيد للتخلي عن هذا الموضوع لروسيا إذا حصلنا على المدنيين والمدافعين عن ماريوبول في المقابل"، مضيفًا أن أوكرانيا تنتظر رد القيادة الروسية على هذا الاقتراح.

وكان ميدفيدشوك قد نشر مقطعًا للفيديو وجهه لرئيسي روسيا وأوكرانيا، طلب فيه تبادله مع سكان ماريوبول والمدافعين عنها المحتجزين لدى القوات الروسية.

ويُعتبر بوتين من الأصدقاء الشخصيين لرجل الأعمال ميدفيدشوك، البالغ من العمر 67 عامًا.

وكان ميدفيدشوك خاضعًا للإقامة الجبرية منذ العام الماضي بتهمة الخيانة بعد اتهامات له بمحاولة سرقة موارد طبيعية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 وتزويد موسكو أسرارًا عسكرية أوكرانية، واعتقل حتى بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا ثم عثرت عليه القوات الأوكرانية مرة أخرى الأسبوع الماضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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