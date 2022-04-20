المدائح النبوية تنير الليلة التاسعة لـ«هل هلالك» فى رمضان

انطلقت فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، أمس، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ويقدم القطاع البرنامج مجانا للجمهور، يوميا فى الثامنة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وأحيت فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، حيث قدمت فقرات غنائية فى حب الله ورسوله وآل البيت، منها "محمد أشرف الأعراب والعجم، صل يا حنان على النبى العدنان، نحن فى ساحة الحسين نزلنا، أيها المشتاق لا تنم".. وغيرها.

واستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، فى استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون .