الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تشهد «مش إلكترا» ثانى عروض «المخرج المحترف»

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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "مش إلكترا" تأليف وإخراج محمد عبد المولى، والذى يعد ثاني عروض مبادرة "المخرج المحترف" التى أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك على مسرح أوبرا ملك.

وقالت عبد الدايم إن مبادرة المخرج المحترف تسعى إلى خلق عناصر جديدة فى منظومة المسرح المصرى، وأضافت أنها تهدف إلى اكتشاف 10 مخرجين شباب محترفين؛ لإثراء الحركة المسرحية، مشيرة إلى أن مختلف المبادرات التى تطلقها قطاعات وزارة الثقافة تعمل على إضافة واكتشاف مفردات مميزة إلى كتيبة القوى الناعمة المصرية، وأشادت بالعرض وأداء أبطاله، مؤكدة استمرار تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.

يذكر أن العرض يستلهم شخصياته من مسرحية "اجاممنون" للكاتب اليونانى سوفوكليس، ويدور حول عودة أوريست للانتقام من قتلة أبيه فيجد كل شيء مختلفا عن أفكاره الراسخة بعد أن تحولت المملكة إلى ملهى كما يصدم بعدم انتظار  شقيقته إلكترا له.

"مش الكترا" بطولة نغم صالح، مصطفى عبد الهادي، محمد محسن، علاء هلال، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر ، ديكور وملابس ملاك رفعت، اهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان.

وزيرة الثقافة محمد محسن المسرح المصري الوعي على مسرح الدكتورة ايناس عبد الدايم استمرار مسرح الشباب إيناس عبد الدايم

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وائل لطفي

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