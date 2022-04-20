الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ماسك يعتزم عرض ما بين 10 و15 مليار دولار لشراء «تويتر»

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصادرها بأن مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك يعتزم عرض ما بين 10 و15 مليار دولار من أمواله الخاصة لشراء شركة "تويتر".

وأشارت المصادر إلى أن ماسك قد يأخذ قرضا مقابل رهن حصته الحالية في "تويتر" التي تبلغ 9.2% من أسهم الشركة وتقدر بحوالي 3.4 مليار دولار، ما قد يسمح له برصد مليارات الدولارات الإضافية من الأموال الضرورية.

وتشير المصادر إلى أن مساعي ماسك قد تواجه عقبات، حيث يشكك بعض المستثمرين في ما إذا كان سعر أسهم "تويتر" يعادل 54.2 دولار للسهم الواحد، مثلما تفترضه الصفقة التي يعرضها ماسك.

ويبدي المستثمرون الحذر بسبب ميول ماسك لاتخاذ خطوات غير قابلة للتنبؤ بها.

ويخطط ماسك للإعلان عن عرضه بشأن الاستحواذ على "تويتر" وتحويلها إلى شركة خاصة بعد 10 أيام تقريبا.

يذكر أن إيلون ماسك اشترى 9.2% من أسهم "تويتر" دون أن يدخل مجلس إدارة الشركة، وهو يستعد لعرض 43 مليار دولار لشراء الشركة بالكامل، ويعمل حاليا على جذب الاستثمارات، حسب التقارير الإعلامية.

وعلى صعيد آخر،  ذكر تقرير نشره موقع (ذا فيرج) التقني أن منصة (تويتر)، عملاق التغريدات المصغرة، قد تتيح إمكانية تحرير تغريدة باستخدام زر التعديل مع ترك أثر رقمي لسجل تغريدتك.

ونقل الموقع عن خبير تقني أن Twitter قد ينشئ تغريدة جديدة تمامًا عند تحريرها، كل ذلك مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة من تلك التغريدة.

وبالتالي بدلاً من تغيير نص التغريدة داخل نفس التغريدة (نفس المعرف) ، فإن المنصة تعيد إنشاء تغريدة جديدة بالمحتوى المعدل ، إلى جانب قائمة التغريدات القديمة السابقة.

تويتر عرض شراء مليار دولار دولار إعلام وسائل اعلام مليار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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