فرقة الحضرة على مسرح سيد درويش ومحمود التهامى بمسرح النافورة.. الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، حفلاً فنياً للتواشيح النبوية والأناشيد الصوفية، والذي تحييه فرقة "الحضرة الصوفية" للإنشاد الديني.

تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية، التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي، منها "القصيدة المحمدية"، صلي يا حنان ونحن في ساحة الحسين"، و"يا لائمي مهلا"، "أيها المشتاق لاتنم"، "يا إله الكون إنا لك صومنا"، "صلي عليك الهادي"، "يامن خلقت الورى من ظلمة العدم"، "إسمع مديح النبي ترتاح"، " لو صفي لي الوقت يوما"، "حب النبي"، "مدد يا سيدة"، "إن جبرتك كسر قلبي"،ووصلةمن الذكر في حب رسول الله.

تأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

التهامى على النافورة ونويرة بالجمهورية

في سياق متصل، تشهد دار الأوبرا المصرية بساحة الجزيرة، أمسيات متنوعة تأتي ضمن برنامج الأوبرا الرمضاني وتضم عروض متنوعة وصالون ثقافى.

ففي التاسعة والنصف مساءً على مسرح النافورة يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية .

وبالتزامن يشهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى يتضمن مختارات من أشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين.

وفى نفس التوقيت تقدم فرقة ونس، على مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، مجموعة من أعمال تراث الطرب منها موسيقى حب إيه، قمر، رقت عيناي، صابر علي دنيتي، لولا الملامة، تحيا بلدي، خدني معاك، مولاي صلي وسلم.

وفي التاسعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يعقد صالون الأوبرا الثقافي لقاء تحت عنوان "المسحراتي" ويستضيف كل من الشعراء: شريفة السيد ، أشرف البنا وتقدمه عبير زكى وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرة فنية تتضمن غناء وتسابيح لفرقة حور بقيادة نعمة فتحي مؤسسة أول فرقة نسائية للإنشاد الديني في مصر .