الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 3 نساء بالرصاص فى «مخيم الهول» شمال سوريا

إطلاق نار
إطلاق نار

قتلت ثلاث نساء بالرصاص في "مخيم الهول" الذي يضم عوائل لأعضاء من تنظيم "داعش"، ويقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال سوريا.

وفي عمليات قتل جديدة في المخيم الذي يُعد من أكبر المخيمات في المنطقة، عُثر على جثث 3 نساء داخل المخيم الواقع شرقي محافظة الحسكة، إحداهن لاجئة من الجنسية العراقية، فيما لا تزال هوية الجثتين الأخريين مجهولة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية.

وأوضحت المصادر للوكالة، أن القاطنين في القطاع الأول من مخيم الهول (45 كم شرقي الحسكة)، والخاص باللاجئين العراقيين، "عثروا فجر أمس، على جثة امرأة عراقية قتلت ضمن خيمتها، والعثور بعد ساعات على جثتي امرأتين آخريين في القطاع الرابع مرميتين بالقرب من جامع القطاع قتلتا بالطريقة نفسها".

كما نقلت الوكالة عن مصادر مقربة من "قسد" أن الجثة التي عُثر عليها في القطاع الأول تعود لعراقية اسمها (سورية عواد عويد) من مواليد العراق البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، أما الجثتين الأخريين لا تزالان مجهولتين وجاري التحقيق للتعرف عليهما، بعد أن قتلتا بنفس الطريقة حيث تلقت كل منهما رصاصتين في الرأس.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 9 أشخاص أغلبهم عراقيين من المتعاونين مع الجيش الأمريكي.

وكان مسلح مجهول هاجم في الـ 11 من يناير الماضي، نقطة للهلال الأحمر التابع لـ "قسد"، أدت إلى مقتل مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي (باسم محمد)، في حين أصيب الطبيب آلاجي، الإثيوبي الجنسية بعد أن هاجمه هو الآخر مسلح في نقطة تابعة للصليب الأحمر الدولي في المخيم أيضًا.

وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمدًا في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

سوريا قتل مقتل نساء سوري شمال شمال سوريا رصاص بالرصاص مخيم الهول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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