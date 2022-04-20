الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوى

جون كيربي
جون كيربي

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، رافضا تحديد عددها أو نوعها أو مصدرها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي إن الأوكرانيين "لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سهلت إرسال قطع غيار إلى الأراضي الأوكرانية، لكنها لم ترسل طائرات إليها.

وكان كيربي قال في وقت سابق إن العسكريين الأوكرانيين سيتدربون على استخدام مدافع الهاوتزر أمريكية الصنع خارج أراضي أوكرانيا.

وأضاف أن المدربين الأمريكيين سيبدأون بتدريب العسكريين الأوكرانيين بعد عدة أيام على الأرجح.

أوكرانيا قطع البنتاجون قاتل قطع غيار مقاتلات اوكراني

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