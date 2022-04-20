الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تتسلم من الصين مليون جرعة من لقاح سينوفارم

لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم

تسلمت موريتانيا  في نواكشوط مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من جمهورية الصين الشعبين.

وذكرت وزارة الصحة أن وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، تسلم من السفير الصيني لي باي جين بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي مليون جرعة من اللقاح تشكل الدفعة الخامسة من نوعها، وتهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح ولد داهي، أن هذه المساعدة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، موضحًا أن الدفعات السابقة مثلت دعمًا قويًا لجهود بلادنا في إطار مواجهة الجائحة.

بدوره، قال السفير الصيني لدى موريتانيا لي باي جين، إن موريتانيا والصين تربطهما علاقة أخوة وصداقة، ضاربة في القدم، مثمنًا اهتمام الحكومة الموريتانية باللقاحات، لاسيما وأن الصين سلمت لموريتانيا منذ بدء الوباء مليونين و530 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

الحكومة وزارة الصحة التعاون الثنائي تطعيم لقاح سينوفارم الصيني لقاح سينوفارم مطار نواكشوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

شيرى عادل تحتقل بعيد ميلادها.. تعرف على عمرها الحقيقى (فيديو)

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الذهب يختتم اليوم بسعر غير مسبوق للجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس