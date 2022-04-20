موريتانيا تتسلم من الصين مليون جرعة من لقاح سينوفارم

تسلمت موريتانيا في نواكشوط مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من جمهورية الصين الشعبين.

وذكرت وزارة الصحة أن وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، تسلم من السفير الصيني لي باي جين بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي مليون جرعة من اللقاح تشكل الدفعة الخامسة من نوعها، وتهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح ولد داهي، أن هذه المساعدة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، موضحًا أن الدفعات السابقة مثلت دعمًا قويًا لجهود بلادنا في إطار مواجهة الجائحة.

بدوره، قال السفير الصيني لدى موريتانيا لي باي جين، إن موريتانيا والصين تربطهما علاقة أخوة وصداقة، ضاربة في القدم، مثمنًا اهتمام الحكومة الموريتانية باللقاحات، لاسيما وأن الصين سلمت لموريتانيا منذ بدء الوباء مليونين و530 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.