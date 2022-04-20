وزير الداخلية التركى: ندرس تقييد زيارات عطلة العيد إلى سوريا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أنقرة تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة العيد.

وأكد صويلو، أنهم يدرسون تقييد الزيارات خلال هذا العيد والعيد المقبل، متهما زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قليجدار أوغلو، بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا وفي الوقت نفسه طرح قضية اللاجئين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح قليجدار أوغلو أن حزبه سيعمل على لإرسال اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة. وقال: "سنرسي السلام مع ذاك البلد (سوريا) وسنرسلهم إلى بلادهم".

وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في أعوام سابقة.

وعلى صعيد آخر، شنت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أن "طيارينا الأبطال نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعمًا من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدًا أن "مدفعيتنا أصابت الأهداف بدقة كاملة".

وتابع: "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

وغالبًا ما يختبئ مسلحو "حزب العمال الكردستاني" المصنف منظمة إرهابية، في شمال العراق ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وبدأت عمليات Claw-Tiger وClaw-Eagle في المناطق الحدودية بشمال العراق في عام 2020 لضمان سلامة الشعب التركي والحدود.