الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 661 أوكرانيا وصلوا اليابان حتى الآن

أوكرانيين
أوكرانيين

أعلنت سلطات الهجرة اليابانية وصول ما مجموعه 661 أوكرانيا فروا بسبب العملية العسكرية الروسية حتى 17 أبريل.

وذكرت السلطات، وفق ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليوم الثلاثاء، أن الفارين الأوكرانيين سيٌمنحون مبدئيا إقامة مدتها 90 يوما، لكنهم يستطيعون تغييرها إلى مدة سنة واحدة إذا أرادوا ذلك، مما يسمح لهم بالتسجيل على أنهم مقيمون والحصول على عمل والاشتراك في التأمين الصحي العام.

وتخطط الحكومة اليابانية للاستمرار في استقبال نازحين أوكرانيين بنشاط، ويعمل المسؤولون مع الإدارات المحلية والشركات لتقديم الدعم المناسب.

الحكومة العسكري أوكرانيا روسي اليابان الشركات روسية العملية العسكرية التأمين الصحي

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وائل لطفي

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