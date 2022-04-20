«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على تسريبات الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل «الاختيار 3»، والتي ذكر فيها رغبة محمد أنور السادات في تولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب آنذاك.

وقال السادات، إن كلام الرئيس المعزول محمد مرسي، كان في توقيت زمني محدد وهو حينها كان رئيسًا لحزب الحرية والعدالة في عام 2012، وكان المجلس العسكري هو من يتولى رئاسة البلاد.

وأضاف، أن حزب الحرية والعدالة فاز بالأغلبية البرلمانية في هذا التوقيت، وبالتالي طبقًا للأعراف والتقاليد البرلمانية فكان كافة الأحزاب تتفاوض مع بعضها البعض ومع حزب الأغلبية فيما يخص اللجان وانتخاباتها ورغبات الأعضاء، وهكذا، موضحًا أنه لم يحصل على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان 2012، بل ترشح لرئاسة لجنة حقوق الانسان وتولى رئاستها.

واستطرد، أنه نجح في إسقاط مرشح الإخوان ومرشح السلفيين في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، وكانت لأول مرة أن يفوز مرشح مدني على مرشح إخواني ومرشح آخر سلفي في دائرة بركة السبع وتلا والشهداء في محافظة المنوفية من الجولة الأولى.

وواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض تسريبات جديدة للمعزول محمد مرسي والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر.

وقال مرسي في نص التسريب: «النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والدنيا مهدودة هو ورامي لكح هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها».

وأضاف: «هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية».