«قرى متكاملة».. قصص شباب ينفذون مبادرات لتطوير بلدانهم بالجهود الذاتية



"القرى المتكاملة" مشروع لم تضعه الحكومة أو تسعى إلى تنفيذه جهات رسمية، لكنه لمجموعة من شباب القرى نفضوا عنهم السلبية التي أصبحت جزءا من تكوين غيرهم، وقرروا تطوير قراهم ومدنهم الصغيرة دون انتظار إمدادات مالية أو قرارات من الحكومة.



نفذ هؤلاء الشباب في قرى كثيرة مبادرات اختلفت باختلاف احتياجاتها، قاموا بتنظيف ورصف الشوارع، وتزيينها بالأشجار، بعضهم حول الحوائط إلى لوحات فنية، آخرون قرروا بناء مستوصف ومستشفي لعلاج الفقراء بالإضافة إلى توفيرهم مساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجا.



"الدستور" تواصلت مع بعض الشباب الذين نفذوا مبادرات، وكيف وفروا الأموال اللازمة لتلك المهمة.



شباب طحلة نقلوا 16 طن من القمامة خارج القرية



عاشت قرية طحلة التابعة لمركز بنها أيام قاسية عقب وفاة طفيلن من أسرة واحدة بسبب الدخان المتصاعد من مقلبيّ قمامة، فبادرت مجموعة من الشباب لتوفير معدات لإزالة المقلب الذي تواجد لأكثر من ثلاثين عامًا.



محمد نجيب، موظف على المعاش والمسئول عن فريق مكون من 15 شاب لتطوير وتنظيف القرية، قال: "حادث وفاة الطفلين أثر سلبًا على المواطنين، وقررنا ومجموعة من الشباب أن نقضي على السلبية التي بداخلنا ولا ننتظر تدخل الجهات المسئولة لتطوير قريتنا وكانت أول مبادرة إزالة مقلبّي القمامة".



وتابع: اتفقنا مع رئيس الوحدة المحلية بتوفير لودرات لنقل القمامة خارج القرية، لكنها لم تكن كافية فقرر بعض سكان القرية ممن لديه سيارات نقل ولودرات لحمل القمامة إلى مقلب أبو زعبل مجانًا ونقلنا أكثر من 16 طنا في 5 أيام.



لم يكتفِ شباب القرية بإزالة مقلب القمامة وإنما قاموا بإصلاح التربة وجعلها صالحة للزرع وأصبحت حديقة عامة للسكان، بعد أن حصلوا على موافقة من محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة بنها، وكانت هذه المبادرة هي البداية للعديد من المبادرات التي أطلقها الشباب الذين كونوا فريقًا مكون من 15 شابًا منهم الصنايعي ومنهم ضباط جيش وموظفيين حكوميين.



وأوضح أن كل صاحب حرفة أصبح يخصص جزءا من وقته للعمل مجانًا لصالح أهالي القرية، فالكهربائي تكون مسئوليته إضاءة الشوارع، والنقاش مسئول عن جميع أعمال النقاشة التي تحتاجها حوائط القرية، مستطردا: أصحاب محلات الجزارة خفضوا أسعار اللحوم من 120 جنيه إلى 60 جنيه، بعدما تناقش معهم الشباب بتحقيق ربح مقبول من تجارتهم، واستجاب التجار لهم بعدما تم التلميح بشراء عجول وذبحها وبيعها دون أي هامش ربح.



شباب دافنشي: حولنا الحوائط للوحات فنية بـ 39 قرية

39 قرية تابعة لمركز العياط تم تحويل حوائطها من الطوب الأحمر إلى لوحات فنية بألوان مبهجة نفذها 3 من سكانها بادروا بتجميل مناطقهم السكنية دون إنتظار مقابل مادي، مصطفي القط المسئول عن فريق "دافنشي"، لرسم حوائط قرى مركز العياط، قال جاءتني فكرة تنفيذ اللوحات الفنية، بعدما شاهدت فيديوهات للشوارع خارج مصر وهي ملونة بطريقة تبث البهجة في المكان ولأنني أحب الرسم قررت تنفيذ الفكرة في بلدتي، واتفقت مع اثنين آخريين من أصدقائي ورسمنا كل الحوائط في مدينة العياط واتجهنا بعدها لكل القرى التابعة لنا.



مصطفى حاصل على معهد فني تجاري ويهوى الرسم، اتفق مع المسئولين في مجلس مدينة العياط على إمداده بالخامات التي يحتاجها وبعد أن انتهى من تلوين الحوائط، قرر العمل في كل القرى التابعة للمركز، بمساعدة 20 شابًا من طلبة المدارس والجامعات والذين يهون الرسم.



وعن كيفية اختيار اللوحات الفنية والخامات التي يحتاجها للرسم، قال إن أغلب اللوحات لمناظر طبيعية ونبتعد عن الشعارات الدينية والسياسية ونعطي لكل قرية طابعا خاصا في الرسم، فإذا كانت تشتهر بزراعة محصول أو عمل أهلها بوظيفة ما تكون الرسومات متماشية مع هذا الأمر، مؤكدا أنهم وضعوا صندوقا في كل مسجد لجمع تبرعات لشراء جميع المؤن ويساهم في ثمنها مسئولي مجلس المدينة.



وأسس مصطفى وأصدقاءه فريق "دافنشي يناير 2019، وبدأوا في تدريب الشباب الراغبين في الرسم، ولم يكتفوا برسم الحوائط، وإنما قاموا بتشجير الشوارع، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى تأسيس جمعية تكون مقرا لكل الشباب الذين يملكون طاقات حتى يتم استغلالها فيما يفيد مدينتنا.





