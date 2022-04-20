دونيتسك: متطرفو «آزوف» يطلقون النار على جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام

أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك أن متطرفين من كتيبة "آزوف" أطلقوا النار على أظهر جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على قناتها في تيليجرام إن "متطرفي آزوف أطلقوا النار في ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا الخروج من المنطقة المحاصرة والاستسلام".

وأعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم عن فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

علي صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية مستمرة في تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مشيدا ببسالة الجنود الروس.

وقال شويجو ، في تصريح: "الجيش الروسي يقوم بتنفيذ المهام، التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة، حيث يجري تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين باستمرار، وكذلك اتخاذ تدابير لإحياء الحياة السلمية وإعادة الأمن".

وأضاف إن العسكريين الروس المشاركين في العملية يظهرون شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري"، مؤكدا أن بلاده تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.

وأشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تحسين جيشها، موضحا أن واشنطن والدول الغربية تبذل قصارى جهدها لإطالة العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وقال شويجو: "إن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تفعل كل شيء لتأخير العملية العسكرية الخاصة قدر الإمكان عبر الكميات المتزايدة من إمدادات الأسلحة الأجنبية"، مشددًا على أن تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة تُظهر مرة أخرى صحة الأولويات، التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد في بناء القوات المسلحة الروسية.

يُذكر أن مسؤولين أوكرانيين أعلنوا - في وقت سابق - أن روسيا بدأت ليلة أمس حملة عسكرية واسعة النطاق في شرق أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لا تنوي تغيير النظام في كييف، ولا بد أن تكون للشعب الأوكراني حرية الاختيار.