الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات.. اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة لـ«الدستور»، إن الدكتور طارق طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي، كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها:

«شكل الامتحان الثانوية العامة هل سيكون إلكتروني أم ورقي بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟، نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هل سيكون اختيار من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة المقالية؟، شكل التصحيح هل سيكون إلكتروني دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟». 

وأكد المصدر أن وزير التعليم سوف يعلن تفاصيل منصة الامتحان الجديدة لصفوف الثانوية الثلاثة، وموعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة هل سيكون فى موعدها 11 يونيو أو سيتم تأجيلها، وموعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفاصيل اختبارات الطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM، وتفاصيل امتحانات طلاب الدمج، بالاضافة الى شكل امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكتروني أو ورقي. 

يعقد المؤتمر الصحفي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتستعد الوزارة فور الانتهاء من المؤتمر، لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبتيها العلمية (رياضة وعلوم)، والأدبية، بما يساهم في مصلحة الطلاب، على ان يتم عرضه للمناقشة مع اتحاد طلاب مصر، وفي حال الموافقة عليه سيتم اعتماده رسميا وعرضه للطلاب.

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