«المشاركة السياسية ومفهوم المرأة المعيلة».. تدريب ميداني لطلاب قسم الاجتماع بالمنيا

نظمت إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع جامعة المنيا فعاليات التدريب الميداني لطلبة قسم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة، والذي تناول عدة موضوعات منها المشاركة السياسية للمرأة و مفهوم المرأة المعيلة والخدمات المقدمة لها.

قالت فاطمة الزهراء علي، مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه بالتنسيق مع قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، تم تنفيذ فعاليات تدريب ميداني لطلبه كليه آداب قسم علم الاجتماع الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتورة حنان كشك رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

وأوضحت، أن التدريب تناول عدة موضوعات منها المشاركة السياسية للمرأة ومفهوم المرأة المعيلة والخدمات المقدمة للمرأة المعيلة، مشيرة إلى قيام الطالبات بإعداد تدريب عن المهام والأعمال التي يقوم بها كلا من الرجل والمرأة والأعمال المشتركة بينهما إلا أن المؤشر أوضح أن الأعمال المشتركة بين الرجل والمرأة هي الأكثر انتشارا، وأثبت عدم التميز ضد المرأة وتم الحديث عن بعض القضايا الهامة للمرأة وهى المشاركة السياسية للمرأة تعريف المفهوم الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة وتم الإشارة إلى أن المشرع الدستوري، وفقا لدستور مصر الحالي قد اهتم في كثير من مواده الدستورية بعدم التمييز ضد المرأة ومن ضمن مكتسبات المرأة في الدستور المادة (11)، والتي تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور».

كما تناول التدريب مفهوم المرأة المعيلة وتصنيف المرأة والخدمات المقدمة للمرأة المعيلة سواء من الجهات الحكومية أو الجهات الغير حكومية وتفاعل الطالبات بالتدريب مع الموضوعات، وتم الرد على جميع الاستفسارات، بحضور الدكتور مصطفى زيدان مسئول الإشراف الميداني ومنسق الفرقة الثالثة والرابعة بقسم علم الاجتماع.

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