الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المشاركة السياسية ومفهوم المرأة المعيلة».. تدريب ميداني لطلاب قسم الاجتماع بالمنيا

التدريب الميداني
التدريب الميداني لطلاب علم الأجتماع بكلية الأداب بالمنيا

نظمت إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع جامعة المنيا فعاليات التدريب الميداني لطلبة قسم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة، والذي تناول عدة موضوعات منها المشاركة السياسية للمرأة و مفهوم المرأة المعيلة والخدمات المقدمة لها.

قالت فاطمة الزهراء علي، مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه بالتنسيق مع قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، تم تنفيذ فعاليات تدريب ميداني لطلبه كليه آداب قسم علم الاجتماع الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتورة حنان كشك رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب. 

وأوضحت، أن التدريب تناول عدة موضوعات منها المشاركة السياسية للمرأة ومفهوم المرأة المعيلة والخدمات المقدمة للمرأة المعيلة، مشيرة إلى قيام الطالبات بإعداد تدريب عن المهام والأعمال التي يقوم بها كلا من الرجل والمرأة والأعمال المشتركة بينهما إلا أن المؤشر أوضح أن الأعمال المشتركة بين الرجل والمرأة هي الأكثر انتشارا، وأثبت عدم التميز ضد المرأة وتم الحديث عن بعض القضايا الهامة للمرأة وهى المشاركة السياسية للمرأة تعريف المفهوم الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة وتم الإشارة إلى أن المشرع الدستوري، وفقا لدستور مصر الحالي قد اهتم في كثير من مواده الدستورية بعدم التمييز ضد المرأة ومن ضمن مكتسبات المرأة في الدستور المادة (11)، والتي تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور».

كما تناول التدريب مفهوم المرأة المعيلة وتصنيف المرأة والخدمات المقدمة للمرأة المعيلة سواء من الجهات الحكومية أو الجهات الغير حكومية وتفاعل الطالبات بالتدريب مع الموضوعات، وتم الرد على جميع الاستفسارات، بحضور الدكتور مصطفى زيدان مسئول الإشراف الميداني ومنسق الفرقة الثالثة والرابعة بقسم علم الاجتماع.

278332573_2087426984768593_8205505256165292149_n
278332573_2087426984768593_8205505256165292149_n
278582246_2087426578101967_4388116585414570154_n
278582246_2087426578101967_4388116585414570154_n
278228941_2087426531435305_4633425613631636816_n
278228941_2087426531435305_4633425613631636816_n
278227696_2087425844768707_3908203947816583953_n
278227696_2087425844768707_3908203947816583953_n
المنيا التدريب الميداني لطلاب قسم علم الأجتماع كلية الآداب بجامعة المنيا الدكتورة حنان كشك فاطمة الزهراء علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس