الأربعاء 20 أبريل 2022
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فن

فاتن أمل حربي الحلقة 18.. تهديدات من العصابة بعد اختفاء حقيبة النقود

جريدة الدستور

اكتشفت فاتن في الحلقة 18 من مسلسل فاتن أمل حربي، اختفاء حقيبة "النقود"، من الدولاب، فشعرت بصدمة كبيرة، لم تعرف كيف تتصرف، لكن أصدقائها حاولوا مساعدتها، وتوصلوا بالفعل للفاعل، حيث قام أحد أصدقاء فاتن بتركيب كاميرا مراقبة، على مدخل العمارة، قبل الواقعة، بعد تهجم طليقها سيف الدنادراوي عليها.

ورصدت الكاميرا دخول سيف للعمارة، وخروجه منها حاملًا حقيبة في يده، فتأكدت فاتن أنه من سرق الحقيبة، وتنظر إلى يارا ونادين، لتجد نادين تعتذر لأنها أخبرت والدها بوجود حقيبة مملوءة بالأموال.

وأثناء توجه فاتن للقسم للإبلاغ عن حادث السرقة، جاءها اتصال من العصابة، يهددها بأنه سواء الأموال معها أو مع طليقها يجب أن تنفذ ما يطلبوه منها.

وتنتهي الحلقة بمشهد اقتحام عدد من الرجال لمصنع الست النظيمة، وأخذ حقيبة الأموال من سيف.

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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