ملخص الحلقة 18 من العائدون.. علاء يرسل صور من داخل داعش للأمن المصرى

تناول مسلسل العائدون في الحلقة 18 عدة أحداث جديدة فبدأت بحوار دار بين الضابط نبيل الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبدالمغني، ورئيسه في العمل، تحدثا خلاله عن موافقة الدول الأوربية المستهدفة على مساعدتهم في محاربة الإرهاب القادم إلى البلاد، كما أخبره أن تلك الدول وافقت على مساعدة مصر لمعرفتها أن مصلحتهم معها، وأن على الفريق الاستعداد إلى السفر لتنفيذ العملية القادمة خلال أسبوعين.

وكشفت الحلقة وجود قناصة محترفين مرتزقة من خارج الأراضي العربية داخل صفوف داعش، فخلال الحلقة أرسل علاء - الذي جندته مصر داخل صفوف داعش- مجموعة من الصور خلال تواجده وسط داعش.



وخلال تفقد ضباط الأمن المصري الذي يقوم بدورهم النجم أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، لبعض الصور التي أرسلها علاء الذي يقوم بدوره الفنان ميدو عادل، وجدوا صوره لأحد رجال داعش وعلى ذراعه وشم يظهر انتماءه لضابط مرتزقه كان موجود في إحدئ الدول الأجنبية، واكتشفوا أنه قناص محترف يدعى صقر.

وشهدت الحلقة تطورات جديدة تحدث حول علاء خلال إقامته وسط داعش، حيث يبدأ العمل في وحدة المونتاج، ويرسل صور من المواد التي يعمل عليها مونتاج، وتصل للقاهرة على جهاز نادين.

وأثناء عمله يأتي له نزار ويتحدث معه عن عمله ويرى الفلاشة التي يضعها علاء في الجهاز فيتحجج بأخذها منه لينسخ ما يوجد عليها من أصوات لشيوخ يقرأون القرآن.

ويتركه علاء يأخذها رغم قلقه من أن يتم كشف أمره، وبعد إزالة الفلاشة انقطع التواصل مع نادين، مما أثار قلق الضابط عمر من أن يكون علاء كشف أو حدث له مكروه، فيطمئنه الضابط نبيل أنه سيعرف ما حدث بطريقته.

وفي الوقت نفسه يظهر نزار وهو في الحبس يتحدث مع طليقة سياف قائد داعش ويظهر إهتمامه بها كما تحاول هي لفت نظره أيضا.



مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، بالإضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا؛ منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب- سعدي جوهر.