الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة في حلوان (صور)

ازالة تعديات بحلوان
ازالة تعديات بحلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 19 لازالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بحي حلوان بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون.

وقامت الأجهزة المعنية بحضور هالة  سيد عبد النبي رئيس حي حلوان، بتنفيذ حملة ازالة مباني مخالفة بالموقع الكائن بشارع المزرعة تقاطع شارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة حلوان البلد بحوض السنطة (ارض المواصفات والجودة) في حلوان، وفقا لنقاط المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد التعديات أولا بأول من خلال الأقمار الصناعية.

وأسفرت الحملة عن ازالة مباني وأسوار من الطوب الأبيض كما تم ازالة تعديات في المهد وهي عبارة عن أسوار وغرف من الطوب الابيض البلوك بدون سقف وتم ازالتها حتي سطح الارض لتكون إجمالي المساحة التي تم ازالتها 1000 متر مربع تقريبًا وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان حمل رقم 3300 لسنة 2022.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها للحد من المخالفات وانهاء كافة التعديات علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها.

وشددت على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد التعديات وإزالتها في المهد. 

متغيرات مكانية حلوان إزالة تعديات محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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