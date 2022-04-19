الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 18.. الكشف عن وجود قناصة أجانب «مرتزقة» في صفوف داعش

العائدون
العائدون

كشفت الحلقة 18 من مسلسل العائدون وجود قناصة محترفين مرتزقة من خارج الأراضي العربية داخل صفوف داعش، وخلال الحلقة أرسل علاء - الذي جندته مصر داخل صفوف داعش- مجموعة من الصور خلال تواجده وسط داعش.


وخلال تفقد ضباط الأمن المصري الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، لبعض الصور التي أرسلها علاء الذي يقوم بدوره الفنان ميدو عادل، وجدوا صورة لأحد رجال داعش وعلى ذراعه وشم يظهر انتماءه لضابط مرتزقه كان موجود في إحدئ الدول الأجنبية، واكتشفوا أنه قناص محترف يدعى صقر.


وكان كشف مسلسل العائدون في الحلقة الماضية، طلب علاء “ميدو عادل” من أحد الأشخاص في تنظيم داعش لبدء مهمته في مجال الإعلام في التنظيم وإخراج الفيديوهات الخاصة بهم في أقوى صورة أن يستخدم الجهاز الخاص به، بدلًا من جهازه في مكتب التنظيم.

كما أنه طلب من علاء تسمية نفسه باسم مختلف لا يمكن كشفه لأحد لو كان هناك جاسوس بينهم، فسمى نفسه أبا عمر المجاهد لحبه لعمر ”أمير كرارة” ضابط المخابرات المصرية الذي قام بتدريبه على كل شيء قبل دخوله التنظيم الإرهابي
 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، بالإضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا؛ منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب- سعدي جوهر.

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

العائدون أمير كرارة مسلسل العائدون الحلقة 18 من مسلسل العائدون مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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