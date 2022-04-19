برلماني: مصر قادرة على تأمين حاجتها من المياه وتوجيهات الرئيس خطوة للمستقبل

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تبنت وطوال السنوات الماضية، استراتيجية مائية متكاملة لإدارة الموارد المائية تقوم على بنود عدة، في مقدمتها ترشيد الاستخدام والاتجاه للري الحديث والتخلص من الري بالغمر، علاوة على طرق أبواب تحلية مياه البحر وتنفيذ وإقامة مشاريع رائدة في مجال المياه.

ونوّه «أبو عايشة»، أن التحرك المصري لتأمين الموارد المائية والتصرف فيها بحكمة وخطوات مستقبلية ينطلق من تحذيرات ودراسات دولية، بأن مشكلة المياه ستكون هى مشكلة المستقبل، للكثير من الدول ولذلك جاءت الإجراءات المصرية في هذا الصدد واعدة.

ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، واستمرار المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، علاوة على وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية، معتبرا تحرك مصر رائد وعصري ولم تفكر فيه ولم تخطوه أي من الحكومات السابقة في البلاد.

واختتم «أبوعايشة»، أن مصر قادرة تمامًا على تأمين حاجات شعبها من المياه، وهناك خطوات وسيناريوهات عدة وحلول تمتلكها، علاوة على تمسكها بالتوصل لحل عادل وقانوني لأزمة مياه سد النهضة، وبما يحافظ على حقوق الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، ولنا أن نفخر بالقيادة الوطنية المصرية التي تمتلك رؤية واضحة تماما للمستقبل.

في سياق آخر يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة يوم السبت المقبل، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة سها سعيد عبد العليم وأكثر من 20 عضوًا آخرين.

ويتضمن طلب المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.