الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قريطم: مشروع تنظيم محطة الزهراء يهدف لإحياء الإرث المصري في إنتاج الخيول العربية

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

ثمّن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن القانون سوف يسهم في إعادة دور مصر التي تمتلك مزارع خيول على مستوى عالِ، بجانب إسهامه والتمهيد لفتح سوق التصدير للخيول.

ونوه «قريطم»، على هامش اجتماع لجنة الزراعة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة إلى أن القانون يهدف للحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة.

وأضاف، أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة، بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

يذكر أن لجنة الزراعة قد وافقت نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون، مؤكدة على أن القانون يهدف لإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية.

كما تقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة مجلس النواب محطة الزهراء اعادة دور مصر لجنة الزراعة

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