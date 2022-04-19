الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة كبيرة فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية

جريدة الدستور

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية على منصة الصيرفة الرسمية وفي السوق الموازية، في مستهل تعاملات الأسبوع عقب إجازة طويلة امتدت لأربعة أيام من الجمعة الماضية وحتى أمس الإثنين، تزامنًا مع احتفالات الطوائف الكاثوليكية التي تتبع التقويم الغربي بلبنان بعيد الفصح.

واستمر الارتفاع التدريجي في سعر الصرف منذ صباح اليوم حتى بلغ 25400 ليرة لكل دولار بعدما كانت المتوسط خلال فترة الإجازة 24700 ليرة لكل دولار؛ ما يعد زيادة كبيرة في يوم واحد رغم الأجواء الإيجابية التي تلت التوقيع المبدئي على اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي يقدم بموجبه تمويلًا قيمته تصل إلى 3 مليارات دولار للدولة اللبنانية بشرط إجراء إصلاحات جوهرية خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الحكومية 22850 ليرة لبنانية للدولار بزيادة قدرها 650 ليرة عن السعر المسجل الخميس الماضي والبالغ قيمته 22200 ليرة لبنانية.

بيروت لبنان الدولار الامريكي الدولار الأمريكي أمام الليرة

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