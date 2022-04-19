الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندرى بصاروخ «زيزو» فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بتقدم الأبيض بهدف دون رد في المباراة التي تجمعها حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد أبوجبل و حمزة المثلوثي و محمد عبد الغني و محمود علاء و أحمد فتوح و طارق حامد و إمام عاشور و يوسف إبراهيم “اوباما” و أحمد سيد “زيزو” وإسلام جابر وعمر السعيد

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وسعى الزمالك إلى الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وتسجل هدف مبكر في مرمى الاتحاد السكندري.

لجأ الزمالك إلى الهجوم من على الجانبين لاختراق دفاعات زعيم الثغر وإحراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 11 فرصة خطيرة للاتحاد عن طريق بواتنج تدخل دفاع الأبيض وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 13 سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحاول الاتحاد الضغط على الزمالك لإدراك التعادل، في حين سعى الأبيض لتعزيز التقدم بهدف ثاني.

وفي الدقيقة 16 حاول للاتحاد السكندري الوصول لمرمى الزمالك من الجبهة اليسرى وصلت الكرة سهلة في يد محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 17 أوقف الحكم اللقاء لعلاج عمر السعيد المصاب، وفي الدقيقة 18تصدى محمد على لفرصة خطيرة للاتحاد عن طريق أحمد عادل ميسي.

انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب دون خطورة على المرميين، وكاد زيزو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من ضربة حرة، وفي الدقيقة 29 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمود علاء.

وفي الدقيقة 40 تسديدة قوية من إمام عاشور تمر خارج الملعب، وفي الدقيقة 41 فرصة خطيرة للاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي مرت الكرة بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 41 أوقف الحكم اللقاء لعلاج أحمد سيد زيزو، وعاد الحكم لتقنية الفيديو ليشهر بعدها البطاقة الحمراء لمدافع الاتحاد السكندري، واحتسب الحكم 3 دقائق إضافية لم تتغير فيها النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.