الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسى اليمنى يتعهد بمواجهة التحديات كافة واستعادة مؤسسات الدولة

جريدة الدستور

تعهد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة جميع التحديات وإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة في البلاد.
وقال العليمي، في كلمة عقب أدائه وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمام البرلمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- إن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، وأن أسمى أهدافه هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مجددًا التأكيد على رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام الذي يتحقق باستعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والحرية والكرامة والعيش الكريم.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل "واحدًا من أهم أولويات" مجلس القيادة الرئاسي بدءًا من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.
وتعهد العليمي بأن يسعى المجلس إلى تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي والدول العربية، قائلًا: "اليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي ملتزمًا بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي".
وأعرب عن تقدير المجلس لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وجميع الجهود الدولية والمبادرات العربية المخلصة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة هذه الجهود بـ"الضغط على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام".

عدن الرئاسي اليمني اليمن

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