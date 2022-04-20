الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«ليه 15 مش 30 جنيها».. «الإفتاء» توضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

الإفتاء
الإفتاء

زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب على المسلم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، فهي صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

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وزكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

الإفتاء توضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 


وحددت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطر للعام الهجرى 1443 ، 15 جنيها عن كل فرد، في الوقت نفسه تداول عدد من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي جدول لقيمة زكاة الفطر وبأنها 30 جنيها للفرد.

من ناحيتها أوضحت  دار الإفتاء كيفية حساب قيمة زكاة الفطر، بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة 

وهي كالآتي: 

حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله

سعر أردب القمح ٩٠٠ جنيه

والأردب فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو ٦ جنيهات

طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح

طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو

يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦

يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه

ودار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه

يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب

و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك

بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه

وتخرج قبل صلاة العيد

ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان

زكاة الفطر صلاة عيد الفطر دار الافتاء المصرية دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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