ملك الأردن يشكر شعبه وقادة العالم عقب إجرائه عملية جراحية

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، عن خالص شكره للقادة العرب الذين تواصلوا معه عقب إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقال الملك الأردني في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم: «الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم».

وكان أعلن الديوان الملكي الأردني في وقت سابق اليوم عن أن الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، عاد إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعددًا من أصحاب الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين كانوا في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار ماركا العسكري.

وقال استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية، الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق للملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، إن الملك بألف خير وصحة وعافية ومعنوياته عالية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء، أن "الوضع الصحي لجلالة الملك الآن ممتاز، بعد إجراء العملية الجراحية الصعبة والمعقدة إذا جاز التعبير"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح اللوزي أن جميع الأعراض التي سبقت العملية قد اختفت تمامًا، والتي كانت السبب في الوصول إلى التشخيص والأخذ بقرار إجراء العلاج الجراحي لجلالة الملك.

وتابع: "في البداية وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان يعاني جلالة الملك من آلام في الظهر وتلتف على منطقة الصدر من الجانب الأمامي، وقمنا بإجراء فحوصات إشعاعية وصور رنين مغناطيسي له".

وتبين أن الملك كان يعاني من انزلاق غضروفي في إحدى الفقرات الصدرية وضاغط على النخاع الشوكي، ولكن في تلك المرحلة لم يكن يعاني من أي أعراض على الأطراف السفلية، فكان القرار في حينها أن تتم متابعته وعلاجه.