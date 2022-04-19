الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» توقع برتوكول تعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير" لتطوير 40 مركز شباب ببني سويف

جريدة الدستور

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، لتطوير 40 مركز شباب بمحافظة بني سويف.

يستهدف بروتوكول التعاون خلق جيل رياضي جديد، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وابتكار آلية مستحدثة لتوفير الدعم اللازم للشباب، حيث ينص البروتوكول على تطوير ٤٠ مركز شباب كمرحلة أولى، تُلحق بها مراحل أخرى لتطوير عدد أكبر من مراكز الشباب بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، وتقديم حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة للنشء والشباب ، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة أبو هشيمة الخير على التعاون المثمر مع الوزارة.

أكد أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات، والارتقاء بها على مستوى البنية التحتية، والمستوى الإداري، والتشغيلي لها، وتكثيف البرامج والمشروعات بها، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال النائب أحمد أبوهشيمة :"هذا التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، يحقق بعض من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل إطاراً حاكماً لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، إذ دخلت تلك الرؤية حيز التنفيذ العملي، من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها لوضع مصر على الطريق الصحيح، وطريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته".

ووجه أبو هشيمة الشكر والتقدير إلى وزير  الشباب والرياضة على ما حققته الوزارة من إنجازات عملية خلال الفترة الماضية، وخاصة الدور الكبير الذى تلعبه الوزارة في بناء المستقبل، حيث يتركز عملها في بناء الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

محمد الباز يحاور عبدالرحيم كمال: أنا آسر الشيخ عرفات وأسيره

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلى والرجاء

ميناء دمياط يوضح حقيقة غرق سفينة على حدود تونس

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

محمد الباز يكتب يوميات (الاختيار 17): الإخوة الأعداء.. لماذا خطط الإخوان لاغتيال سعيد رسلان وتفجير حزب النور من الداخل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟