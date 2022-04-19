الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 18.. عجمي يعتبر الشيخ عرفات خليفة الشيخ مدين

غمام
غمام

يواصل مسلسل «جزيرة غمام» للمؤلف عبدالرحيم كمال، حصد إعجاب المشاهدين، ليُصبح حديث رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصوير وقصة المسلسل، وفي ذات السياق يرصد «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل جزيرة غمام.

بعدما التقيت العايقة، التى تقوم بدورها الفنانة مى عز الدين بالشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين على شاطئ البحر وظل يتغزل بها وبعدها عرض عليها الزواج ولكنها أخبرته بأن لها ماضي سيئ وسألته هل سيقدر على أن يسامحها أم لا؟، فأخبرها أنه يحبه ولا يهمه أي شيء عنها قبل ذلك.

ذهب خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي إلى الشيخ محارب الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة وطلب منه أن يشرب الشاي ويخرج من بيته، وأخبره بأن الحاج عجمي الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي يحب الشيخ عرفات ويفضله على رجال الدين الموجودين داخل الجزيرة، ويقول له أن يستغل الفرصة في الجزيرة ويجمع الناس حوله، لكن محارب لا يسمع له ويطلب منه أن يذهب لأشغاله.

وأعلن الحاج عجمي أمام كبار أهل الجزيرة أنه اعتبر الشيخ عرفات خلفًا للشيخ مدين ووافق الجميع عليه إلا بطلان الذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوى، لكن الحاج عجمي لا يأخذ بكلامه ويكمل حديثه، فيقاطعه عرفات أن موافقته على المشيخة لها شروط وأولها أنه ليس شيخًا أو عالم دين وثانيها أن لا يتحكم فيه أحد، أما ثالثها فإن قلبه دليله وأن أهل الجزيرة ليسوا بحاجة للتعرف على الدين.

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب الفنانة مي عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان القدير طارق لطفي، و الفنان الكبير فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان الكبير رياض الخولي، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، والفنان القدير محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة هبة عبد الغني، ومن تأليف المؤلف القدير عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنياوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة الحادية عشر، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

الجزيرة الفنانة مى عز الدين فتحي عبد الوهاب الفنان محمد جمعة الفنان طارق لطفي الشيخ عرفات الشيخ محارب

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