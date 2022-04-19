السيطرة على حريق بمصنع كرتون فى مدينة السادات

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية في السيطرة على حريق بأحد مصانع الكرتون بمدينة السادات، عقب الدفع بسيارت للحماية المدنية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع كرتون، بمنطقة خلف مجمع الخدمات بالمنطقة السابعة.

على الفور تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة السادات مدعومة بقوات الحماية المدنية للسيطرة على انتشار الحريق ومنع انتقاله لمناطق أخرى في المنطقة، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.