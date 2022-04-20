دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك 2022

يعتبر شهر رمضان المبارك، فرصة جيدة للتقرب إلى الله بصالح الأعمال سواء كانت هذه الأعمال الجيدة هي إطعام الطعام، أو الصلاة، أو قراءة القرآن، ولكن يمكن أن نضيف إليها أيضا، الدعاء، الذي يمكن أن تتقدم إلى الله من خلاله بالحديث عن كل ما يدور في خاطرك، وعن الأمنيات التي تريد أن تحققها خلال هذا العام.

وهذه الأمنيات يمكن أن ترصدها وتتحدث بها إلى الله مباشرة دون الحاجة إلى كلمات مرتبة، ولكن لا شك أن التحدث إلى الله بالأدعية التي وردت من الكتاب والسنة وعن الصالحين هي أمر جيد، ومحمود أيضا.

واليوم بعد أن مر أكثر من نصف الشهر، ولم يعد بفصلنا عن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إلا يوم واحد، نقدم لكم الدعاء الخاص باليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك:

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".

ثواب الدعاء

وجاء فيما يخص هذا الدعاء أنه "مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ".

أدعية أخرى من القرآن

ويمكن ألا تكتفي بهذا الدعاء فقط فهناك أعداد لا حصر لها من الأدعية التي يمكن أن تتوجه بها إلى الله تعالى، كما أنه يمكن أن لا تتقيد بنص دعاء بعينه، ففي صلاتك توجه إلى الله بكل مافي قلبك من غير خوف أو حرج أو كلمات مرتبة ولكن هذا لا ينفي أن الأدعية والتي وردت في القرآن تحديدا لها فضل كبير ومنها:

قوله تعالى “رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين”.

وقوله تعالى “رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء”.

وقوله تعالي ”وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين". وغيرها من الأدعية التي وردت في كتاب الله تعالي ويمكن الاستعانة بها في الدعاء والتقرب إلى الله.