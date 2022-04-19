رئيس جامعة الإسكندرية يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان (صور)

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طلبة وطالبات المدن الجامعية إفطارهم بمناسبة شهر رمضان المبارك بمطعم المدينة الجامعية بسموحة، فى حضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية.

وتفقد “قنصوه” مطبخ المدينة الجامعية ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للطلاب، وأطمئن على نوعية وكمية الإفطار المقدمة لهم، وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية فى هذه الأجواء الرمضانية، مؤكداً أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب فى كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية.

ونظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، الأحد الماضي، حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين، شارك فيه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلي عدد من السفارات، و150 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والإفريقية، وذلك بهدف زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين بالجامعة.