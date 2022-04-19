ضبط 30 ألف عبوة «أندومي» مجهولة المصدر بالغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات التموينية الرقابية على أسواق سمنود، زفتى، المحلة الكبرى وطنطا والتي تم تنفيذها خلال الأيام السابقة من مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات على أسواق سمنود عن ضبط صاحب محل حدايد وبويات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات ورنيش للأسطح والأرضيات بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر غير مدرج عليه بيانات مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، حيث تم التحفظ على 40 علبة ورنيش منتهية الصلاحية و320 علبة ورنيش غير مدرج عليها بيانات خاصة بالصلاحية والإنتاج .

كما تم ضبط صاحب معرض للسجاد وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع سجاد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات وبه علامة تجارية مقلدة، وتم التحفظ على 20 سجادة مقاسات مختلفة ، ذلك بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل بدون تصريح من الجهات المختصة، وقد تم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

كما تم ضبط 30 ألف عبوة اندومى يشتبه في عدم صلاحيتها، وتم سحب عينات من قبل الصحة وإرسالها للمعامل، وحرر محضر بالواقعة.

كما تم ضبط 400 كجم دواجن منتهية الصلاحية انتهاء 5/4/2022 و 9/4/2022 وتواريخ أخرى داخل مكان تجهيز مطعم وكافيه شهير بطنطا وتم تحرر محضر بالواقعة.

وفي زفتى تابع رحمي نتائج الحملة الرقابية والتي أسفرت بدورها عن ضبط (2) مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز زفتى قاما بتجميع (6) شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك ، إلى جانب تحرير (9) مخالفات نقص وزن للمخابز البلدية بدائرة مركز زفتى تتراوح ما بين الشريحة الأولى والثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تم تحرير (3) مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية ، تحرير (4) مخالفات عدم نظافة أواني العجين ،بالإضافة إلى ضبط مصنع عصر وتعبئة زيت نباتي والتحفظ على كمية وقدرها (5) طن سمسم مستورد المنشأ بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية مخالفا القرار الوزاري رقم 45 لسنه 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات .

وأسفرت الحملة في المحلة الكبرى عن تحرير (21) محضر وهم محضر تبديد حرز 300 لتر سولار، (10) محضر عدم إعلان أنشطة متنوعة، (2) محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص مخبز سياحي، (5) محاضر عدم وجود شهادة صحية، محضر عرض لحوم مكشوفة، (2) محضر بيع سجائر بأزيد من السعر ، وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة للنظر والتصرف.