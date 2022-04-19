الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الصلح الملكى».. كواليس حضور هارى وميجان احتفالات اليوبيل البلاتينى

الملكة اليزابيث والامير
الملكة اليزابيث والامير هاري وزوجته ميجان

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، دعوة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للظهور على شرفة قصر باكنجهام خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني، لكن لن يُسمح لهما بالقيام بأي دور رسمي في الاحتفالات.
وتابعت أنه إذا قرر الزوجان السفر إلى لندن لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة، فسيظهران في المناسبات العائلية بما في ذلك مظهر الشرفة التقليدي وخدمة الشكر في كاتدرائية القديس بولس.
وأضافت أنه نظرًا لأنهما لم يعودا من كبار أفراد العائلة المالكة، فلن يتمكنا من المشاركة في فعاليات الاحتفالات أو القيام بأي دور مركزي آخر، خلال عطلة البنوك التي تستمر لمدة أربعة أيام.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر جاء في الوقت الذي كسر فيه دوق ساسكس صمته بشأن لقاء "غصن الزيتون" السري مع الملكة الأسبوع الماضي.

وقال هاري تعليقًا على الزيارة المفاجئة، "كان من الرائع رؤية" جدته الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 96 عامًا خلال توقف سريع في قلعة وندسور - حيث التقى أيضًا بوالده الأمير تشارلز، لمدة 15 دقيقة فقط - قبل الذهاب إلى هولندا لحضور دورة ألعاب إنفيكتس.
وأضاف دوق ساسكس، وهو نفسه من المحاربين القدامى الذي أسس الحدث للجرحى والمرضى من الجنود والنساء في عام 2014 ، إن جدته "كانت لديها الكثير من الرسائل لفريق المملكة المتحدة '' عندما التقى بها الأسبوع الماضي.
وتابع خلال لقائه عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي: "لذلك، كان من الرائع رؤيتها وأنا متأكد من أنها ستحب أن تكون هنا إذا استطاعت".
وبحسب الصحيفة، فقد وعد هاري وميجان الملكة بأنها سوف تلتقي حفيديها آرتشي وليليبت "في المستقبل القريب" خلال الاجتماع.

ويعتقد المساعدون أن حضور هاري وميجان في الاحتفال التقليدي لليوبيل البلاتيني سيعني الكثير للملكة، التي لم تلتق بعد بابنة الزوجين ليليبت والتي تتعلم العيش بدون زوجها الأمير فيليب بعد وفاته العام الماضي.

هولندا المملكة المتحدة احتفال المحاربين القدامى دوق الأمير هاري الملكة إليزابيث العائلة المالكة غصن الزيتون قلعة وندسور

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